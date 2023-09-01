İstanbul'da yapılan uygulamalarda binlerce aranan kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, ağustosta kent genelinde yapılan uygulamalarda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişinin yakalandığını bildirdi. Ayrıca, 1 milyon 238 bin 439 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildiği ve çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul'da emniyet ve jandarma ekiplerince ağustos ayı içerisinde yapılan 8 bin 584 uygulamada arama kaydı bulunan 4 bin 199 şahıs yakalandı.

Ağustos ayında İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplam 1 milyon 238 bin 439 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Uygulamalar sonucunda, haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 şahıs yakalanırken, araç ve mekan aramalarında ise çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Tüm emniyet ve jandarma birimlerinin kendi görev alanlarında yürüttüğü çalışmalarda Ağustos ayı içerisinde toplam 8 bin 584 uygulama yapılırken bu uygulamalarda toplam 69 bin 972 personel görev yaptı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda toplam 983 bin 280 araç, 103 bin 498 de motosiklet sorgulanırken, 157 bin 665 araca ve 38 bin 926 motosiklete cezai işlem gerçekleştirildi. - İSTANBUL