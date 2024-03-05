İstanbul'da yapılan uygulamada 545 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da yapılan uygulamada yakalanan 545 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, 2-4 Mart'ta Büyük İstanbul Otogarı ile Fatih ve Zeytinburnu'ndaki cadde, sokak, park ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı.

Uygulamalarda yabancı uyruklu 11 bin 657 kişiyi kontrol eden ekiplerce, yasal kalış hakkı bulunmayan 545 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bu arada uygulamalar sırasında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli de yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.