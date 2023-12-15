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İstanbul'da yapılan operasyonlarda tıbbi ilaç ve afyon sakızı ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 1817 paket tıbbi ilaç ve 58 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. İki operasyonda toplamda 14 milyon 20 bin lira değerinde kaçakçılık girişimi önlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 1817 paket tıbbi ilaç ve 58 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi kapsamında Türkiye'den yurt dışına gidecek bir kargo şüpheli değerlendirilerek incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde, uçak parçası olarak beyan edilen kargo gönderisinin içerisinde 1817 paket tıbbi ilaç tespit edildi. El konulan ilaçların, kanser hastalığı başta olmak üzere sedef hastalığı, çocuklarda görülen felç gibi belirli alanlarda kullanıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Pendik Limanı'na gelen bir tır takibe alındı. X-ray taramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine kontrole narkotik köpekler de dahil edildi.

Narkotik köpeklerin yoğun tepki verdiği bölgede gizlenmiş 58 kilogram macun kıvamında afyon sakızı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

İki operasyonda toplamda 14 milyon 20 bin lira değerinde kaçakçılık girişimi önlendi.

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Kaynak: AA / Güncel

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