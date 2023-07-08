İstanbul'da yapılan denetimlerde 728 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 28 teknede gerçekleştirilen denetimde 2 bin 8 kişi incelendi. Ekipler, denetimlerde 728 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.