İstanbul'da yapılan denetimlerde 697 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 53 teknede de denetim yapıldı. Ekipler, denetimlerde 697 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.