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İstanbul'da yapılan denetimlerde 511 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da yapılan denetimlerde 511 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 511 düzensiz göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul'da yapılan denetimlerde 511 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 511 düzensiz göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık İstanbul Göçmen Güncel Haberler

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