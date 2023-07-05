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İstanbul'da yapılan denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da yapılan denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören'de denetimler yapıldı. Çalışmada 26 tur teknesi de incelendi. Ekipler, 1433 yabancı uyrukluyu kontrol etti, 353 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören'de denetimler yapıldı.

Çalışmada 26 tur teknesi de incelendi.

Ekipler, 1433 yabancı uyrukluyu kontrol etti, 353 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güngören Göçmen Güncel Haberler

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