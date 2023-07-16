İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. 132 araca cezai işlem uygulanırken, 24 araç trafikten men edildi. Ayrıca, motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde ise 126 bin 835 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi.

İstanbul'da yapılan denetimlerde 24 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sivil ve resmi trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri ile ilgili denetim gerçekleşti. 132 araca cezai işlem uygulanırken 24 araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sivil ve resmi trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri ile ilgili çalışma gerçekleşti. Sivil ve Resmi Trafik Ekiplerince modifiyeli, makas atan, hız ve yarış yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde, Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi mevkiinde araçlar güvenli bölgede durdurularak denetlendi. Yapılan denetimlerde, 387 araç kontrol edildi.

24 araç trafikten men edildi

Kontrol edilen araçlar, film cam, abart egzoz, muayene yaptırmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, makas atmak, ters istikamette gitmek, uyarı ve ikazlara uymamak, alkollü araç kullanmak, sis farları açık gezmek, saygısızca araç kullanmak maddelerinden olmak üzere toplamda 132 araca cezai işlem uygulanırken, 24 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, 1 Ocak 2023-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında il geneli motosikletler üzerinde yapılan trafik denetimlerinde, 287 bin 699 motosiklet denetlendi. 126 bin 835 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 326 çalıntı motosiklete ve 83 sahte ve ikiz plaka kullanan motosiklete ise işlem yapıldı.