İstanbul'da yapılan denetimde uyuşturucu madde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetimi sırasında Beyoğlu'nda bir otomobilde yapılan aramada bir poşet dolusu uyuşturucu madde bulundu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA DENETİM SIRASINDA ARAMA YAPILAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU Mustafa Mert KARACAİSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetim sırasında arama yapılan otomobilde bir poşet dolusu uyuşturucu madde yakalandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde, durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Denetim sırasında durdurulan 39 LL 386 Plakalı otomobilde aramalar esnasında bir poşet uyuşturucu madde bulundu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü Mustafa D. gözaltına alındı.