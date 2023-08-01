İstanbul'da yapılan denetimde 7 düzensiz göçmen tespit edildi: 2 aranan şahıs yakalandı

Şişli'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de 181 polisle düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetim yapıldı. Uygulamada, 2 aranan şahıs yakalanırken, 7 düzensiz göçmen tespit edildi.

Şişli'de saat 16: 00,21: 00 saatleri arasında Düzensiz Göç ile Mücadele ve Narkotik Suçlarıyla Mücadeleye Yönelik Uygulama yaptı. Uygulamaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İHA Büro Amirliği ve Şişli İlçe Belediyesi Zabıta Ekipleri ile beraber 28 Ekip, 8 Çevik Grubu ve 45 Personel ile beraber genel toplamda 181 personel katıldı.

Kuştepe ve Gülbahar Mahallesi'nde 8 Sabit Noktada uygulama yapılırken, 10 araç da ring atarak yaya denetimi yaptı. 4 ayrı ekip de İşyeri ruhsat ve yabancı şahıs denetimi gerçekleştirdi. Uygulama da 950 kişinin GBT yapıldı, 307 araç ve 180 motosiklet araç durduruldu. Sabit Uygulama da, 950 şahsa GBT yapılırken, araç: 307, motosiklet: 180 araç durduruldu. 2 aranan şahıs, 1 kayıp şahıs, 1 ehliyetsiz sürücü, 1 sigortasız motosiklet, tespit edilirken, 4 kişiye çevreye Rahatsızlık Vermekten İdari İşlem işlem yapıldı. Ruhsat ve Düzensiz Göçmen Uygulamasında, 91 iş yerine denetim yapılırken, 177 GBT sorgusu yapıldı. Ring Uygulama da ise, 120 şahsa GBT sorgusu, 45 araç ve 20 motosiklet araması yapıldı. 7 düzensiz göçmen tespit edilerek işlem yapıldı.