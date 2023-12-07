İstanbul'da yapılan denetimde 3 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar didik didik arandı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir takside biri kadın 3 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar didik didik arandı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir takside biri kadın 3 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime, polis helikopteri, narkotik köpeği ve özel harekat polisleri de katıldı. Fatih'te Millet Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, Sürcülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetim sırasında durdurulan takside bulunan ve Banğladeşli oldukları öğrenilen biri kadın 3 kaçak göçmen yakalandı. 3 kişi polis merkezine götürüldü.