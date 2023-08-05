İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 390 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 390 şüpheli yakalandı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, halka açık yerlerde yapılan denetimlerde idari işlem yapılan iş yerleri ve trafikteki ihlaller de tespit edildi.