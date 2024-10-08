İstanbul'da 'Yansımalar ve Seçimler' Sergisi Açıldı

İstanbul'da, İranlı ressam Parya Ghaderi ile Seher Mafi'nin resimlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" sergisi, G&G Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sergideki eserlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Mafi, "Hayatta bazen yolumuzu kaybederiz ama onu yeniden bulma arayışımızda alışkanlıklarımız ve sınırlarımızdan uzaklaşmalıyız. İç dünyamızdan dış dünyaya çıkmalıyız ki kendimizi yeniden bulabilelim.

İç dünyamdan dış dünyaya çıktığımda kendimi buldum ve eserlerime akıcı, acı dolu, hüzünlü, merhametli, saf, yorgun, korkmuş ve yalnız duygularını yansıttım." dedi.

Parya Ghaderi ise sergideki koleksiyonunu hamileyken hazırladığını belirterek, "Doğum sonrasında da çalıştım. Elbette, eşimin ve annemin yardımları olmasaydı bu çalışma mümkün olmazdı. Ağaçlar ve kadın, önceki eserlerimde de vardı, bu sefer elmayı ekledim." diye konuştu.

Kadının toprağa kök salmış, bir ağaç gibi verimliliğin sembolü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadın, her doğumun ardından mevsimler gibi ölümü deneyimler ve yeniden hayata döner. Resimlerimde insan yüzleri elma formunda sunulmuştur ve bu doğum ile ölüm döngüsünün bir metaforudur. Tıpkı elmanın ağaçtan düşmesi ve tekrar toprağa karışıp yeniden ağaca dönüşmesi gibi. Bu yaşam ve ölüm döngüsüdür. Elmalar ise insanın doğa ile olan bağının sembolüdür."

Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.