İstanbul'da yangın müdahalesine giden su tankerinin kaza yapmasıyla yol trafiğe kapandı

İstanbul'un Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yangına müdahale için giden su tankerinin kaza yapması sonucu yol trafiğe kapandı. Tankerin çarptığı otomobil bir işyerinin bahçesinde park halindeki kamyonetin üzerine düştü.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok işletmenin bulunduğu 6 katlı binadaki yangına İstanbul Havalimanı'ndan takviyeye gelen su tankerinin çarptığı otomobil bir iş yerinin bahçesindeki kamyonetin üzerine düştü. Kaza nedeniyle Reşat Nuri Güntekin Caddesi trafiğe kapatıldı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok işletmenin bulunduğu 6 katlı binadaki devam eden yangına müdahale için İstanbul Havalimanı'ndan gelen itfaiyenin su tankeri Reşat Nuri Güntekin caddesinde geri geri kaydı. Park halindeki bir otomobile de çarpan tanker yan durarak yolu kapattı. Tankerin çarptığı otomobil bir işyerinin bahçesinde park halindeki kamyonetin üzerine düştü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Tankeri bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalar devam ediyor.