İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Haberler

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İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya girerek mahsur kalan anne, baba ve 3 çocuğu dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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