İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Bağcılar'da bir restoranın deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri erkek cesedi buldu. Bağcılar'da bir restoranın deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri erkek cesedi buldu. Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan bir restoranın deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler, incelemeleri sırasında depoda üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan erkek cesedi buldu. Polisin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Restoran deposundaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Sancaktepe Bağcılar İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.