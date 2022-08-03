İstanbul'da Yaklaşık 400 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da, son 10 günde düzenlenen operasyonlarda çeşitli türde toplam 393 kilo 389 gram uyuşturucu maddeyle 75 bin 360 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirilirken, sokak uygulamaları ve operasyonlarda 2 bin 665 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 14 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Beyoğlu Tarlabaşı ve Çukur mahalleri merkezli başlatılan operasyonlar, Eyüpsultan, Çekmeköy, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde sürdürüldü.

Öte yandan, bir şüphelinin otobüs ile Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, Ankara'da da belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenlendi.

229 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu tacirlerinin "zula evi" olarak kullanıldığı ve piyasaya bu adreslerden narkotik madde sürdüğünü tespit eden polis ekipleri, yapılan aramalarda toplamda 393 kilo 389 gram uyuşturucu madde, 47 bin 596 adet uyuşturucu niteliğinde hap, 27 bin 764 adet sentetik ecza hap, 12 tabanca, biri AK-47 tipi kalaşnikof olmak üzere 2 makinalı tüfek ve ele geçirilen silahlara ait 293 fişek ele geçirildi.

Bu arada, söz konusu tarihler arasındaki sokak uygulamaları ve operasyonlarda yakalanan 2 bin 665 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 229'nun tutuklandığı aktarıldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi.