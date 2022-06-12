İstanbul'da yağmurda sürücülerin zor anları - Haberler

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İstanbul'da yağmurda sürücülerin zor anları

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da yağmurda sürücülerin zor anları

İSTANBUL'da etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

İSTANBUL'da etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı.  Edirnekapı viyadük altında yağmur sularının birikmesiyle yolu kullanan sürücüler dikkatli ve yavaş şekilde araç kullandı. Viyadük altındaki bariyerlerin kenarında kalan rögardan taşan sular da yolda birikti. Biriken sular üzerinden araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

Bayrampaşa'daki alt geçitte ise yağmurun yoğun yağdığı zamanlarda sular birikti. Rögar kapaklarından taşan sular, yolda yoğun birikime neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, suyun birikmesi üzerine yolu keserek önlem aldı. Otomobil ve motosikletlilerin geçişine engel olundu. Yağmurun dinmesiyle birlikte rögar kapakları belediye işçileri tarafından süpürülerek temizlendi. Daha sonra araçların geçişine yeniden izin verildi. Belediyenin yol bakım araçlarının olası bir taşkına karşı riskli yerlerde bekletildiği görüldü.


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