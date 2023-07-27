İstanbul'da yağmur ve toz otomobillerin üzerini çamurla kapladı

İstanbul'da etkili olan yağmur, toz ile karışarak bazı otomobillerin üzerini çamurla kapladı. Küçükçekmece ilçesinde park halindeki araçlar da etkilendi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu Yağmur toz ile karışınca otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

İstanbul'da etkili olan sıcak havalar yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışınca bazı otomobillerde çamur oluştu. Küçükçekmece'de de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamur kaplandı. - İSTANBUL