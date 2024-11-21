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İstanbul'da Yağmur ve Lodos Etkili Oluyor

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İstanbul'da beklenen yağmur ve lodos gün içerisinde çeşitli bölgelerde etkisini gösteriyor. Maltepe'de su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yağmur ve lodos etkisini gösteriyor

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur ve lodos gün içerisinde etkisini ara ara gösteriyor. Maltepe'de etkili olan yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinde ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen lodos ve yağmur yağışı gün içerisinde ara ara etkisini gösteriyor. Hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası'nın çeşitli bölgelerinde lodosun yanı sıra yağmur yağışı da etkili oluyor. Anadolu Yakası ilçelerinden olan Maltepe'de de aralıklı olarak etkisini gösteren yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise lodosun da etkisiyle sokaklarda yürümekte zorlandı.

İstanbul'da Yağmur ve Lodos Etkili Oluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Güncel
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