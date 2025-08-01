İstanbul'da Yağmur: Üsküdar'da Sağanak Yağış Başladı

İstanbul'da Yağmur: Üsküdar'da Sağanak Yağış Başladı
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından ortaya çıktı. Poyraz rüzgarının etkili olduğu bölgede yağış devam ediyor.

İSTANBUL Üsküdar'da öğle saatlerinde yağmur yağmaya başladı. Uzun zamandır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı sonrası kentte önce poyraz etkili oldu. Üsküdar Kısıklı'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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