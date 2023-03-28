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İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ, YOĞUNLUK YÜZDE 70'İ AŞTI

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İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ, YOĞUNLUK YÜZDE 70'İ AŞTI

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, trafiği olumsuz etkiledi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İBB trafik yoğunluk haritasında yoğunluk, yüzde 71 olarak görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

Görüntü dökümü:

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-D 100 Karayolu Bahçelievler'den trafik görüntüleri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İBB Trafik İstanbul Güncel Haberler

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