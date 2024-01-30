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İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı

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İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından Kadıköy'de çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL, İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından Kadıköy'de çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur etkili oldu. Kadıköy'de etkili olan yağışın ardından çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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