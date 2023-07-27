İstanbul'da Yağmur Sonrası Çamur Yağışı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, bazı ilçelerdeki toz taşınımıyla birleşerek çamur yağışına neden oldu. Araçlarını temizlemek için oto yıkamacıları tercih eden sürücüler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da, günlerdir süren kavurucu sıcaklar, bu sabah yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, birçok ilçede yer yer gök gürültülü yağmur yağışı görüldü. Bazı ilçelerdeki yağış toz taşınımı ile birleşince çamur yağışına neden oldu. Şişli ve Beyoğlu'nda çok sayıda araç çamurla kaplandı. Araçlarını temizlemek için oto yıkamacıları tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Çamurla kaplanan minibüsünü oto yıkamacıya getiren Cahit Algan, aracıyla turist taşıdığını belirterek " "Yağmur yağdığı için aracımı yıkatmaya geldim. Bizim işimiz turizm olduğu için aracımızın temiz olması gerekiyor. Haliyle biz de yıkatmak için buraya geldikö diye konuştu.

"ARAÇLARIMIZ ÇAMUR OLDU"

İlyas Yelger adlı şoför ise "Yağmur yağdı, araçlarımız çamur oldu. Yıkamaya getirdik" dedi.

- İstanbul