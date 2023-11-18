İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik kazası

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde bir araç su birikintisine girerek savruldu. Kazada araçtaki kişiler şans eseri yara almadan kurtuldu.

İSTANBUL'da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde ilerleyen bir araç yoldaki su birikintisine girince savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi. O anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı. Görüntülerde kazanın hemen ardından aracın ön koltuğundaki bir kişinin kucağındaki çocukla aracın dışına çıktığı da görüldü. Araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.