İstanbul'da Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bakırköy Sahil yolunda bir alt geçici su bastı. Sahil yolunda birçok noktada da su birikintileri oluştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.