İstanbul'da Yağmur Etkisiyle Trafik Yoğunluğu Artış Gösterdi

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan birisi de D-100 Karayolu Yenibosna mevkisiydi. Yağmurunda etkisi ile sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kadıköy'de de yağış nedeniyle yoğun trafik oluştu.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik saat 09.00 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.