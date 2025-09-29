Haberler

İstanbul'da Yağmur Etkisiyle Trafik Yoğunluğu Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Sürücüler, işlerine gitmekte zorlandı.

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan birisi de D-100 Karayolu Yenibosna mevkisiydi. Yağmurunda etkisi ile sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kadıköy'de de yağış nedeniyle yoğun trafik oluştu.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik saat 09.00 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.