İstanbul'da Yağmur Etkili Oldu: Taksim Meydanı'nda Kalabalık Olası
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taksim Meydanı'nda beklenmedik bir şekilde bastırdı. İnsanlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. D-100 Karayolu'nda da yoğun trafik oluştu.
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Taksim'de aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı.
İstanbul'da meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde de sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.