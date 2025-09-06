Haberler

İstanbul'da Yağış ve Kazalar Trafiği Felç Etti

İstanbul'da Yağış ve Kazalar Trafiği Felç Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar ve trafik kazaları nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu ve bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, kentte trafik yoğunluğunu artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal'dan başlıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca da araçlar yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

Araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
Alaattin Köseler yeniden gözaltına alındı

Alaattin Köseler'in özgürlüğü 2 gün sürdü! Yeniden gözaltında
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.