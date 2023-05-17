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İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

Güncel Haberler

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan yağış ve kazalar nedeniyle Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 71'ye ulaştı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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