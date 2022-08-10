İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule'de bazı yerleri su bastı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule'de bazı yerleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı.

Su basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ispartakule'deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merkezi'ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı. Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.