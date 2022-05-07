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İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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İstanbul'da polis ekiplerince yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekiplerince yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Göç İdaresi Koordinasyonundaki denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe emniyet müdürlükleri, güven timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy sahilinde kurulan uygulama noktaları ile özellikle Eminönü, Karaköy, Kabataş, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy iskelesinde vapur giriş ve çıkışlarında denetimlere yoğunluk verildi.

Meydanlar ve tarihi alanlarda da denetim yapan ekipler, yabancı uyrukluların vizeleri ve oturum izinlerini inceledi, resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıklarına baktı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde İl Göç İdaresi ve polis ekiplerince yapılan uygulamada, pasaport veya gerekli belgeleri yanında olmayan kişiler ise emniyete götürüldü.

Fatih Aksaray'da da denetimlerini sürdüren ekipler, yabancı uyrukluların pasaportlarını kontrol etti.

Pasaportu olmadığı ve yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklular polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklular İl Göç İdaresine gönderildi.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

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