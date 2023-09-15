İstanbul'da Yabancı Uyruklu Kişilerin Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin kredi kartlarını kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye ait kredi kartı bilgileri ve yüklü miktarda ürün siparişi tespit edildi.