İstanbul'da Yabancı Uyruklu Kişileri Dolandıran 8 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da internet üzerinden bağlantı kurdukları yabancı uyruklu kişilerle duygusal yakınlık kuran ve haksız kazanç elde eden 11 kişiden 8'i tutuklandı. Operasyonda 197 bin lira para ve suç unsuru içeren dijital materyaller ele geçirildi.

İnternet üzerinden bağlantı kurdukları yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerle duygusal yakınlık kurduktan sonra onları kandırarak para talebinde bulunanlarla ilgili şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde bağlantılı oldukları belirlenen 11 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 197 bin lira para ile para transferini ve suç unsuru içeren görüşme içeriklerine ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.