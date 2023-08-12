İstanbul'da Yabancı İş İnsanını Dolandıran Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir iş insanını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş insanının ihbarı üzerine harekete geçti ve şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, iş insanını korkutarak para istedikleri ve yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları belirlendi. Aynı yöntemle başka bir kişiyi daha dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir iş insanını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu iş insanı K.A.S'nin polis olduğunu söyleyen kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İncelemede, telefonla ulaştıkları iş insanını, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek yapılacak sözde bir operasyondan bahsedip korkuttukları ve para istedikleri tespit edildi.

Olayın devamında K.A.S'nin yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını Eyüpsultan'da bir adrese götürerek şüphelilere teslim ettiği belirlendi.

Buluşma noktasını gören güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen Ömer G. ve İbrahim G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların 24 Temmuz'da aynı yöntemle B.U'nun da 350 bin liralık ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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