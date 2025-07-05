İstanbul'da "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi yapıldı

İstanbul'da 'Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası' temalı programların ikincisi yapıldı
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi'nce düzenlenen, "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi, Arnavutköy'de gerçekleştirildi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi'nce düzenlenen, "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi, Arnavutköy'de gerçekleştirildi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Başkonsolos Dirar, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek, Osmanlı mirasının Sudan'da derin etkiler bıraktığını, Sudan halkının Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin, Afrika politikasında yeni bir sayfa açtığını belirten Dirar, Türkiye'nin yaklaşımının insani ve kazan-kazan ilkesine dayalı olduğunu belirtti.

Dirar, Türkiye'nin Afrika'da sömürgeci olmayan tek aktör olarak öne çıktığını vurgulayarak, "Afrika'ya gelip almadan veren tek beyaz ırk Türklerdir." ifadesini kullandı.

Bölgesel sorunlara da değinen Dirar, bazı komşu ülkelerden gelen ayrılıkçı hareketlere karşı Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünün Sudan halkı tarafından takdirle karşılandığını ve bu nedenle Türkiye'ye gönülden bağlı olduklarını anlattı.

Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna da programda yaptığı konuşmada, Dış İlişkiler Başkanlığı olarak, dış politikalarının dünyadaki yansımalarını yabancı diplomatların gözünden dinleyebilecekleri bu tür programları kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Başkonsolos Osama Dirar'ın ağırlandığı ikinci programın, hem diplomatik diyaloğa katkı sunduğunu hem de dış politikayı farklı perspektiflerden değerlendirme imkanı sağladığını kaydeden Tuna, "Bugün Türkiye denince en güçlü alanlardan biri olarak dış politika öne çıkıyor. Ancak bu başarıyı çoğunlukla biz anlatıyoruz. Bu kez bir diplomatın, bir yabancı gözlemcinin bakış açısından dinlemek istedik. Sayın Dirar bizim için yabancı değil, Müslüman bir kardeşimiz. Sudan da bizim için hem stratejik hem de gönül bağı kurduğumuz önemli bir ülke" dedi.

Programa, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda teşkilat mensubu da katıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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