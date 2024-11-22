İstanbul'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, şehit olan ve vefat eden öğretmenler için Beyazıt Camisi'nde mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda, imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler, Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.

Program öncesi, camiye gelen cemaate, lokum, gül suyu ve su ikram edildi.