İstanbul'da Vatan Koşusu düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri anıldı

İstanbul'da düzenlenen Vatan Koşusu ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı. Koşuya şehit yakınları, gaziler ve sporcular katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da etkinliğe katıldı. Koşuda yer alan 252 kişi, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerle koştu. Konuşmalarda, darbe girişiminin püskürtülmesi ve gençliğin önemi vurgulandı.

İstanbul'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Vatan Koşusu" ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.

15 Temmuz Derneğinin, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi ve TÜGVA Spor'la gerçekleştirdiği Vatan Koşusu, Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başladı.

Şehit yakınları ve gazilerle sporcuların katıldığı koşuya, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik katıldı.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda son bulan Vatan Koşusu'nda yer alan 252 kişi, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu.

"Bu ruhun yaşatılmasına katkı sunan herkese müteşekkiriz"

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Gül, 7 yıl önce uluslararası güçler tarafından devşirilmiş bir hain şebeke tarafından ülkenin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine bir darbe girişimi yapıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dirayeti ve başta şehitlerle gaziler olmak üzere, milletin hemen hemen tamamına yakınının dirayetiyle bu darbenin püskürtüldüğünü ifade eden Gül, "Bugün üçüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Derneği, Üsküdar Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, TÜGVA ve gençlerin katılımıyla bir Vatan Koşusu yaptık. Buna katılan, destek veren gençlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu ruhun yaşatılmasına katkı sunan herkese müteşekkiriz. Bizler tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak kabul edip saflarımızı daha çok sıklaştırarak, kardeşliğimizi daha çok arttırarak, birliğimizi bütünlüğümüzü daha da güçlendirerek ikinci yüzyılda Türkiye Yüzyılı'nda bu direnişi, bu ruhu diri tutma durumundayız." dedi.

"Bu gençliğin önüne hiçbir engel çıkartamazsınız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Darbe girişiminde 35 vatandaşın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olduğunu anlatan Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 252 şehidimizin arasında genç şehitlerimiz vardı. Abdullah Tayyip kardeşimiz 16 yaşında hemen şuracıkta şehadet şerbetini içti. 15 yaşında Şanlıurfalı Halil İbrahim kardeşimiz, Bayrampaşa'da çevik kuvvetin orada şehadet şerbetini içti. Birçok genç şehitlerimiz vardı. Özellikle buradaki genç kardeşlerimize rol model olacak, hayatlarında örnek alabilecekleri bir miras bıraktılar. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bu inanmış, bu idealist gençlik olduğu sürece bütün bu hain darbe girişimleri başarısız olmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin gençliği, inanmış bir gençlik, iman etmiş bir gençliktir. Bu gençliğin önüne hiçbir engeli Allah'ın izniyle çıkartamazsınız."

Konuşmalarının ardından koşuya katılan 252 yarışmacıya madalya takdim edildi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği etkinlik, katılımcıların Hafıza 15 Temmuz ziyareti ile son buldu.