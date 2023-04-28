İSTANBUL'DA VAPURLARDAN DÜDÜK ÇALMA EYLEMİ

Şehir Hatları A.Ş ile Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatları'na bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika düdük çaldı. Kadıköy'de de Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı. Vapurlar, siren çalarak eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti.

- İstanbul