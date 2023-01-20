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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Hisarı İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

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