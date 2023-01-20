İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel