İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
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Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.
Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel