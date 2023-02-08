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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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