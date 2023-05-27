İstanbul'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonlarda 10 bin uyuşturucu hap, 1 tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 10 bin uyuşturucu hap, 1 tabanca ile 5 fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ö., M.A. ve D.B. isimli kişilerin yasadışı yollarla temin ettikleri tabanca ve uyuşturucu hapları, İstanbul ve çevre illerde piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, şüphelilerin Eyüpsultan Pirinççi Mahallesinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler, şüphelilerin kaldıkları adresleri tespit ederek operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikisi poşetle uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 10 bin uyuşturucu hap, 1 tabanca ile 5 fişek ele geçirildi. Şüpheliler D.B., Y.Ö. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.B. adli kontrolle şartıyla serbest kalırken, Y.Ö. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.