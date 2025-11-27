Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu ve Kaçak İlaç Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncelleme:
Jandarma, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 150 bin sentetik uyuşturucu hap ve bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi.

Jandarma, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 150 bin sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda tespit edilen şüphelilerin; vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetinde bulundukları ve uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.

BİN 230 KUTU KAÇAK KANSER İLACI ELE GEÇİRİLDİ

İmalathanede yapılan aramalarda; bin 230 kutu kaçak kanser ilacı, 150 bin sentetik uyuşturucu hap, 25 kilogram pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi, 5 bin boş plastik kutu, uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
