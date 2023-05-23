İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözetim altına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz ilçelerinde 17-20 Mayıs tarihlerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştiren ekipler, 2'si yabancı uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 542 kilo 140 gram sıvı, 40 kilo 740 gram kristal halde metamfetamin, 18 kilo 980 gram hint keneviri, 2 kilo 250 gram kokain, 920 gram esrar, 4 bin 525 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan 103 kilo 360 gram aseton, 2 kilo 500 gram asit ve 8 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 7 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kentte ocak ayından beri yapılan 17 bin 610 operasyonda yakalanan 21 bin 286 şüpheliden 2 bin 166'sının tutuklandığı belirtildi.