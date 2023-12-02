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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Bağcılar'da yapılan uygulamada bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi ve yapılan operasyonda diğer şüpheliler de yakalandı. Adreste yapılan aramada ise uyuşturucu madde, cep telefonları, para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanarak olayların aydınlatılması amacıyla çalışma yaptı.

Bağcılar'da 28 Kasım'da uygulama yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu A.M'nin (30) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddenin Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden alındığı tespit edildi. Ekiplerce bu iş yerine düzenlenen operasyonda, Y.E.D. (30), N.K. (30), C.D. (35) ve E.U. (25) yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 68,7 gram esrar, 62 uyuşturucu hap, 180 gram metamfetamin, 5 cep telefonu, hassas terazi, 16 bin 700 lira, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden A.M, C.D, ve E.U. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Y.E.D. tutuklandı, N.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İstanbul Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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