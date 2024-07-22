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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Fatih'te düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi ile Fatih'te Akşemsettin Mahallesi'nde 2 ayrı adreste uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheli A.O. (46) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2,6 kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız silah, 10 fişek, 5 aseton ve hidroklorik sıvısı, hassas terazi, elektrikli ocağın yanı sıra 230 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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