İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili Fatih'te yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Haziran'da Zeyrek Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.M. isimli şüphelinin narkotik madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Aynı gün adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, pres makinesi, 5 bin 92 narkotik hap, 3 gram esrar, 1,5 gr metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 dolar ve 5 bin 155 lira ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.