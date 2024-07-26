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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da yapılan operasyon ve uygulamalarda, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi ve 63 şüpheli ile ifadesi alınması gereken 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca, kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu satıcısı da İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik 1-22 Temmuz'da çeşitli operasyon ve uygulamalar yaptı.

Çalışmalarda haklarında hapis cezası bulunan 63 şüpheli ile ifadesinin alınmasına yönelik aranan 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı da yakalandı

Ekipler, İsveç tarafından "para aklama" ile "uyuşturucu ticareti" suçlarından ülkeye iadesi amacıyla kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki A.G'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Polonya uyruklu sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüphelinin Beşiktaş'ta kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Kripto ve network internet sitesi üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüphelinin işlemlerinin ardından İsveç'e teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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