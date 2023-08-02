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İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından 24-28 Temmuz'da, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Esenyurt ve Sultangazi'de operasyonlar yapan ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 388 bin 860 uyuşturucu hap ile toplam 56 kilo 560 gramlık çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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