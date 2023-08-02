İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.