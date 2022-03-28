İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da uyuşturucu suçuna karıştığı yönünde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da uyuşturucu suçuna karıştığı yönünde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar ve Adli işlemler Büro Amirliği görevlilerince, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçlarından haklarında arama kararı bulunan toplam 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile 6 fişek ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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